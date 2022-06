Affare in chiusura, c’è contropartita e conguaglio: l’Inter deve ripiegare

Brutte notizie per l’Inter che vede sfumare sul più bello uno degli obiettivi principali di mercato per la corsia sinistra

L’Inter non è stata sufficientemente brava oppure tempestiva nel fissare le condizioni definitive per il trasferimento dell’esterno sinistro di provenienza dal Genoa, club ormai relegato alla Serie B.

Andrea Cambiaso non diventerà infatti un calciatore nerazzurro. Su di lui c’era anche la Juventus che infine è riuscita a strappare l’accordo con la dirigenza rossoblu inserendo come contropartita tecnica il cartellino di Radu Dragusin (valutato 5 milioni) e conguaglio da 3 milioni di euro. L’entourage del difensore di proprietà della Juventus, uscente dal prestito alla Salernitana, definirà le condizioni dell’ingaggio in giornata. A riportarlo sono i colleghi di ‘calciomercato.it‘ in esclusiva.