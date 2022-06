Scambio per un ex Inter: Dumfries nel mirino di una big

L’esterno olandese Dumfries è un pallino del tecnico connazionale, l’Inter deve valutare l’idea di scambio più conguaglio da 20 milioni di euro

L’Inter spinge forte sul pedale dell’acceleratore in questa sessione di mercato estiva caratterizzata certamente da alte temperature atmosferiche e nomi caldi. Dopo aver finalizzato le trattative per Bellanova, Asllani e Mkhitaryan, si attendono le chiusure per Lukaku e Dybala. Ma ciò su cui la dirigenza nerazzurra è attenta, ricopre anche le operazioni in uscita.

Primo fra tutti Milan Skriniar, obiettivo del PSG, così come il compagno di reparto Stefan de Vrij ed infine gli esuberi Sanchez, Vidal e Vecino. A questi potrebbe presto aggiungersi Denzel Dumfries, aggregatosi appena un anno fa al progetto ma già sui nastri di partenza. La plusvalenza regna sovrana: 40 milioni di euro è il valore del suo cartellino.

Calciomercato Inter, Telles per Dumfries: l’idea di Ten Hag

L’interesse per l’esterno destro olandese da parte del Manchester United è cresciuto vistosamente per via della simpatia che il tecnico Ten Hag nutre per il connazionale. L’idea sarebbe quella di intavolare una trattativa di scambio per il cartellino di Alex Telles, vecchia conoscenza nerazzurra prima che facesse il salto di qualità in Premier League, più un conguaglio da 20 milioni di euro per pareggiare i conti. A riportarlo sono i colleghi di ‘calciomercatonews.com‘.

La possibilità di un trasferimento è concreta così come per tutti gli altri calciatori in organico, ma è improbabile che al momento la dirigenza dell’Inter abbia intenzione di privarsi di uno dei suoi titolari più determinanti. Al suo posto, soprattutto a causa della delicata posizione da lui ricoperta in campo, sarebbe difficile trovare un valido sostituto.