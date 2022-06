Diretta LUKAKU Day | Arrivato all’Humanitas per le visite mediche

Lukaku torna all’Inter in prestito oneroso annuale. Dopo le visite mediche e l’idoneità firmerà il contratto coi nerazzurri

E’ il Lukaku-day. Stamattina presto il belga è atterrato all’aeroporto Linate, subito la foto con sciarpa nerazzurra e parole chiare che testimoniano quanto davvero desiderasse tornare all’Inter: “Sono troppo contento”.

10.45 – Lukaku arrivato all’Humanitas per le visite mediche

Dopo Asllani, ‘Big Rom’ inizierà le visite mediche alla clinica Humanitas di Rozzano per poi dirigersi al centro Coni per ottenere l’idoneità sportiva. Terza tappa sarà la sede dell’Inter, per la firma sul contratto. Interlive.it seguirà in diretta tutta la giornata di Lukaku.