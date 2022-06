Ritorno Lukaku: “Mai vista un’operazione così”

Le parole dell’agente di Lukaku a proposito del ritorno del belga all’Inter. Ecco le dichiarazioni da parte di Sebastien Ledure

Dopo essere stato intercettato da alcuni inviati di ‘Sky Sport’, l’agente di Romelu Lukaku, ha provveduto a rilasciare alcune dichiarazioni in merito al passaggio del belga a titolo temporaneo all’Inter.

Difatti, senza far alcun tipo di mistero, Sebastien Ledure ha così esordito: “Abbiamo provveduto a tutto ed ora anche i documenti sono ok. Siamo felici e stanchi allo stesso tempo. Finalmente però, abbiamo ottenuto un bel finale per questo affare. Speriamo possa rivelarsi un’operazione di successo”. Sono state queste le prime dichiarazioni rilasciate da parte dell’agente di Romelu Lukaku, il quale – dopo aver fornito ulteriori dettagli – ha da lì poi così concluso: “Inizialmente nessuno ci credeva. Molti dicevano che sarebbe stato impossibile. Chiaramente abbiamo avuto paura che tutto questo potesse saltare ma grazie al lavoro svolto con discrezione assieme alla dirigenza dell’Inter e al nuovo proprietario del Chelsea, siamo riusciti a portare a termine tutto ciò. Sul suo futuro? Ancora non si sa. Godiamoci questa nuova stagione. Lui è felicissimo e basta questo”.