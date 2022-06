Asllani: “Ciao Inter fan, non vedo l’ora di iniziare”. Intanto sceglie un numero di maglia pesante

Inter, il centrocampista Kristjan Asllani ha scelto un numero di maglia molto pesante: la 14 di Ivan Perisic

Il centrocampista dell’Empoli appena acquistato dall‘Inter Kristjan Asllani, è un calciatore che non teme le sfide. Il giocatore ha voluto innanzitutto inviare un messaggio ai suoi nuovi tifosi, dalla sala trofei nell‘Inter Headquarter di Viale della Liberazione a Milano. Inoltre ha voluto scegliere un numero di maglia molto pesante, visto che ha deciso di prendere la numero 14 appartenuta a Ivan Perisic, che la stagione scorsa ha fatto senza dubbio un’annata eccezionale veramente. Queste le sue parole: “Ciao Inter fan, non vedo l’ora di iniziare”

L’ex calciatore della squadra toscana nella giornata di ieri, ha anche firmato un lungo contratto che lo legherà alla squadra meneghina fino al 30 giugno 2027.

Il centrocampista, oltre ad essere un ottimo prospetto, che dovrebbe riuscire a far rifiatare Marcelo Brozovic e a non farlo rimpiangere nel malaugurato caso che, come si è visto lo scorso anno, l’insostituibile giocatore croato non possa essere disponibile, ha anche un’altra caratteristica che lo rende perfetto per la Beneamata.

Il calciatore è infatti nato il 9 marzo 2002, lo stesso giorno della fondazione dell’Inter il 9 marzo 1908.