Adesso è UFFICIALE: arrivato l’annuncio su Dybala

Almeno da aprile Dybala ha scelto l’Inter come sua prossima destinazione. Per il suo approdo in nerazzurro, oltre a un accordo, serve però l’uscita di Sanchez

Dopo Lukaku, i tifosi dell’Inter ‘sognano’ anche l’arrivo di Paulo Dybala. Come anticipato da Interlive.it lo scorso 5 aprile, l’argentino ha scelto i nerazzurri come sua prossima destinazione. Ma per il suo approdo alla corte di Simone Inzaghi servono due cose: la prima, un accordo tra lui e il suo entourage con Marotta; la seconda, l’uscita quantomeno di Sanchez, legato al club di Suning da un altro anno di contratto a 7 milioni netti.

I prossimi sette giorni potrebbero essere decisivi, con Marotta che cercherà in tutti i modi di portare a termine l’operazione, di mettere le mani su quello che è a tutti gli effetti un suo ‘pupillo’. Intanto per il classe ’93 di Laguna Larga queste sono le ultime ore da giocatore della Juventus, visto che oggi termina il suo contratto.

Calciomercato Inter, la Juventus dà l’addio a Dybala: “Grazie di tutto”

Alcuni minuti fa, i bianconeri gli hanno ufficialmente detto addio con un post sui social: “Grazie di tutto Paulo Dybala”.