L’Atalanta vuole chiudere per Pinamonti: i dettagli

L’Atalanta fa sul serio e prova a chiudere quanto prima per Andrea Pinamonti. Tutti i dettagli dell’operazione

Sono ore caldissime quelle che si stanno vivendo in casa Inter. Difatti, i nerazzurri, dopo aver ufficializzato nella giornata di ieri il ritorno di Romelu Lukaku, intendono ora adoperarsi anche sul piano delle uscite. Da qui appunto, tra i tanti esuberi, c’è anche il nome legato a quello di Andrea Pinamonti ed ora le cose tra l’Atalanta e il calciatore incominciano a farsi sempre più interessanti.

Dopo aver strappato il ‘si’ da parte del giocatore, l’Atalanta, intende ora spingere forte sull’acceleratore per Andrea Pinamonti. Sul classe ’99 infatti , negli ultimi tempi, si era scatenata una vera e propria asta e da qui – dopo aver praticamente snobbato le destinazioni riguardanti: Monza, Salernitana ed anche Fiorentina (queste ultime due un po’ più defilate) – l’ormai ex attaccante dell’Empoli ha praticamente deciso di provare a sposare il progetto bergamasco. Da qui inoltre, preso atto di tutto ciò, è ormai chiaro che questa potrebbe essere una giornata importantissima per il giocatore. Al momento, l’Inter intende provare ad incassare una cifra intorno ai 18-20 milioni di euro, ma visti anche gli ottimi rapporti tra le due società, non è escluso che si possa arrivare a trovare l’intesa giusta; e perchè no, anche sulla base di un prestito con obbligo di riscatto.