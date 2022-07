Accordo vicino: ora l’addio all’Inter è a un passo

L’addio all’Inter è ormai prossimo. Dall’Argentina danno l’operazione vicinissima alla chiusura. Tutti i dettagli

Ci siamo per l’addio all’Inter, un addio che sarà ovviamente a zero con annessa buonuscita.

Stiamo parlando di Arturo Vidal, che i nerazzurri sono pronti a salutare facendo scattare la clausola da 4 milioni che interromperebbe il rapporto con un anno di anticipo. Il classe ’87 cileno potrebbe tornare in Sudamerica, nello specifico trasferirsi in Argentina. Stando a ‘Tyc Sports’, il Boca Juniors è prossimo a raggiungere un accordo con Vidal. Le parti sarebbero vicine dopo la proposta formale – contratto triennale diviso in due tranche: scadenza 31 dicembre 2023, più opzione per un altro anno e mezzo – avanzata dagli ‘Xeneizes’. Niente Flamengo, Colo Colo o soluzioni esotiche, Vidal dovrebbe ripartire dal Boca.

Calciomercato, Sanchez dopo Vidal: l’Inter accelera

Sempre a proposito di cileni, nei prossimi giorni l’Inter accelererà sul fronte Sanchez per arrivare a un’intesa sulla risoluzione del contratto con annessa buonuscita. Il suo agente Felicevich, lo stesso di Vidal, è atteso a Milano. L’uscita del classe ’88, legato al club di Suning fino a giugno 2023, è importante in ottica arrivo Dybala.