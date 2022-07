Supercoppa, è UFFICIALE: c’è la data di Milan-Inter

E’ stata da poco resa nota la data ufficiale della finale di Supercoppa Italiana. Ecco quando si giocherà Milan-Inter

Nella giornata di oggi infatti, più precisamente durante questi ultimi minuti, è stata da poco resa nota per l’appunto, la data ufficiale della prossima finale di Supercoppa Italiana, in programma il prossimo gennaio in Arabia Saudita.

Come già accaduto quindi più e più volte nel recente passato – anche e soprattutto per via della pandemia dovuta al Covid-19 – la finale di Supercoppa Italiana, in programma tra Milan ed Inter, si giocherà il prossimo 18 gennaio in Arabia Saudita, in quel di Riyadh (piuttosto che in Italia). Ancora poco più di sei mesi insomma e poi sarà nuovamente Supercoppa; con l’ultima – possiamo dire – che è stata tutt’altro che insoddisfacente nei confronti dei nerazzurri. Difatti, l’ultima finale giocata lo scorso gennaio, terminò per 2-1 ai supplementari in favore della ‘Beneamata’, i quali ebbero la meglio sulla Juventus, grazie al gol siglato da Alexis Sanchez al 121′.

Milan-Inter, tutti i successi ottenuti precedentemente in Supercoppa

Premesso che, Milan–Inter, non sarà mai e poi mai una sfida come tutte le altre, resta qui da dover fare più di una semplice precisazione. Difatti, i successi ottenuti precedentemente da entrambe le squadre sono pressochè soddisfacenti, in quanto, i rossoneri, si sono resi protagonisti fin qui di ben 7 Supercoppe Italiane conquistate, contro le 6 ottenute dai nerazzurri. Da qui inoltre, ci sarà un’altra chance, per far sì che Romelu Lukaku e Zlatan Ibrahimovic si affrontino nuovamente dal vivo.