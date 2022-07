Un ex Juve per completare la squadra: idea dalla Serie A

Il centrocampo dell’Inter cambia volto: oltre alle entrate non dovrebbero mancare le uscite. Alle giuste condizioni potrebbe anche diventare intrigante un’altra idea dalla Serie A

Già da diverse settimane l’Inter è attivissima in sede di calciomercato, con tanti tavoli aperti per ciò che concerne le trattative sia in entrata che in uscita. La dirigenza nerazzurra lavora infatti su diversi fronti, a partire naturalmente dall’attacco con il ritorno di Romelu Lukaku e un Dybala ancora in sospeso. Tanti i movimenti però anche a centrocampo dove la missione principale è quella di sfoltire la rosa in merito alle seconde linee a fine ciclo, andando quindi a rimpolpare le scelte di Inzaghi tra giovani di talento come il colpo Asllani ad altri calciatori più in là con l’età ma di grande qualità ed esperienza come Mkhitaryan.

In entrata potrebbero però non essere solo l’albanese e l’armeno i possibili colpi di un centrocampo che ha in Barella, Brozovic e Calhanoglu le proprie certezze, ma che potrebbe necessitare di almeno un’altra pedina, magari di qualità ed esperienza consumata in Serie A.

Calciomercato Inter, centrocampo tra entrate ed uscite: idea Pereyra

In caso di addio anche di Roberto Gagliardini oltre che di Arturo Vidal, senza dimenticare la partenza di Sensi dopo il rientro dal prestito alla Sampdoria, potrebbe essere utile un altro centrocampista di inserimento, oltre a Mkhitaryan in arrivo in questi giorni.

Come idea low cost e più da seconda fase di mercato potrebbe spuntare anche il sudamericano Roberto Pereyra che a 31 anni e dopo aver già giocato con la Juventus potrebbe essere all’ultima grande chance della carriera. La colonia argentina dell’Inter può fare il resto, contribuendo a spianare la strada, mentre i costi non sarebbero affatto proibitivi ne per il cartellino e ne per l’ingaggio per un calciatore di qualità che nell’ultimo campionato ha messo a referto 3 gol e 5 assist.