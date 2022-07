L’ex Psg sul tavolo dell’Inter: è stato ‘offerto’

Giocatore e club vanno verso la separazione. Il calciatore viaggia ora dritto verso una nuova realtà e tra queste potrebbe esserci anche l’Inter

Reduce dall’aver appena ufficializzato quattro colpi durante questi ultimi giorni, l’intera dirigenza dell’Inter, ad ora, non ha benchè la minima intenzione di volersi fermare e proprio per questo, continua a lavorare costantemente su qualsiasi altro fronte di mercato.

Difatti, dopo aver reso note – una volta per tutte – le trattative riguardanti gli acquisti di: Mkhitaryan, Onana, Lukaku e Asllani, i nerazzurri, sono necessariamente obbligati ora a dover fare un po’ di ‘pulizia’, al punto che, Marotta e soci continuano a lavorare costantemente alle cessioni di Arturo Vidal e Alexis Sanchez. Così facendo insomma, tutto quello che si augura l’Inter – una volta arrivati a questo punto – non sono altro che le operazioni riguardanti Dybala e Bremer, anche se – nonostante nella giornata di domani ci siano già in programma le visite mediche di Bellanova – sul tavolo della ‘Beneamata’, potrebbe essere spuntato fuori anche il nome di David Luiz.

Calciomercato Inter, spunta fuori il nome di David Luiz: il calciatore potrebbe essere stato proposto ai nerazzurri

Stando a quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, durante queste ultime ore, sul tavolo della ‘Beneamata’, sarebbe spuntato fuori proprio il nome di David Luiz. Da qui infatti, alcuni intermediari, sarebbero finiti per offrire il proprio assistito ai nerazzurri. Il classe ’87, ha un contratto che lo vede – attualmente – legato al Flamengo sino al prossimo 31 dicembre e così facendo insomma, l’ex difensore centrale di Chelsea e Psg, spera di poter tornare a giocare – a tutti gli effetti – in Europa. Sempre stando a quanto riportato dalla ‘rosea’ però – al momento – il nome del calciatore non avrebbe del tutto entusiasmato la dirigenza dell’Inter. Fatta questa premessa, ora, è necessario dover dire inoltre che, gli attuali vice campioni d’Italia, potrebbero anche finire col farci un pensierino, in quanto – nonostante i nerazzurri abbiano ottenuto da mesi il ‘si’ di Bremer – c’è ancora la casella di Andrea Ranocchia da dover riempire.