Lautaro si autoblinda: “Un altro anno insieme”

Il sogno dei tifosi continua, arriva la promessa d’amore per almeno un’altra stagione da parte di uno dei simboli dell’Inter

Il suo nome era finito sulla lista dei potenziali partenti in questa bollente sessione estiva di mercato. Ma contrariamente alle questioni relative a Skriniar e de Vrij, non c’è mai stata l’intenzione da parte della dirigenza nerazzurra.

La sua permanenza all’Inter, dunque, può darsi per certa. Lautaro Martinez farà coppia con Romelu Lukaku come due stagioni fa, quando sotto la guida di Conte hanno alzato il trofeo più prestigioso a cui potessero ambire (Champions League esclusa). Oggi alcune cose sono cambiate, prima fra tutte l’innesto del nuovo tecnico Inzaghi che ha già dato dimostrazione del suo valore con delle direttive inedite.

A dar man forte a questa considerazione di mercato è la stessa osservazione del centravanti argentino sul suo profilo Instagram. Con un commento corredato da foto ha infatti scritto: “Manca poco, un altro anno insieme. Forza Inter”. Un indizio importante che aiuta ad allentare tensioni, paure e dubbi su un suo possibile addio. I tifosi possono dormire sonni sereni, in attesa di conoscere il destino di Paulo Dybala che potrebbe comporre assieme agli altri due summenzionati un trio da far invidia a qualunque altro club europeo.

Lautaro conferma l’anticipazione dell’agente Camano

Qualche giorno fa, in risposta al corteggiamento del Tottenham per conoscere le condizioni d’apertura dell’affare per Lautaro, l’agente dell’argentino Alejandro Camano – come da esclusiva ‘interlive.it‘ – aveva assicurato della volontà del suo assistito di proseguire in nerazzurro. Il tutto trova conferma dalle nuove dichiarazioni pubbliche del centravanti.