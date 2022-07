Sanchez e Vidal ancora insieme: ecco cosa succede

Vidal e Sanchez viaggiano spediti verso una nuova avventura. I due si apprestano a far coppia ancora una volta insieme

Nel futuro di Alexis Sanchez, potrebbe esserci ancora una volta Arturo Vidal e così viceversa, in quanto, i due, viaggiano entrambi spediti verso una nuova esperienza assieme.

Entrambi reduci da alcune stagioni disputate – certamente – ai loro non più alti livelli, l’avventura vissuta da Arturo Vidal e Alexis Sanchez all’Inter, è ormai arrivata – per entrambi – una volta per tutte al capolinea. Da qui infatti, i due viaggiano da tempo verso la separazione consensuale ed una volta arrivati a questo punto, resta soltanto da dover capire dove andranno i due cileni. Per quanto ne concerne il primo, sul classe ’87, ci sono da tempo sia il Flamengo che il Boca Juniors (anche il Galatasaray ha però manifestato un interesse nei suoi riguardi). Per quanto riguarda l’ex attaccante dell’Arsenal invece, il classe ’88, non spera in nient’altro che non sia un suo ritorno al Barcellona (cosa più che infattibile però). Proprio a proposito di questo, spunta una nuova ipotesi per il futuro del ‘Niño Maravilla’.

Calciomercato Inter, non solo Vidal: il Flamengo mette prepotentemente gli occhi anche su Sanchez

Stando infatti a quanto riportato durante queste ultime ore da ‘Goal.com’, il Flamengo – sarebbe non soltanto ad un passo da Arturo Vidal – ma starebbe pensando prepotentemente anche ad Alexis Sanchez. Il club brasiliano, difatti, dopo aver appreso dell’infortunio di Bruno Henrique, punta a chiudere per un altro colpo e proprio per questo starebbe pensando al classe ’88. Nonostante il Boca Juniors poi, abbia tenuto – fin qui sulle spine Arturo Vidal – il classe ’87 si accinge ora ad indossare una volta per tutte la maglia del ‘Mengao’. Così facendo insomma, il Flamengo, spera di poter riuscire a convincere Alexis Sanchez anche grazie all’aiuto del suo connazionale. Nel frattempo, durante i prossimi giorni, è prevista la firma dell’ex Bayern Monaco e – una volta arrivati ormai a questo punto – il club brasiliano, spera di riuscire a portare con se anche il ‘Niño Maravilla’.