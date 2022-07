Bellanova pieno d’energia: “Contentissimo, sono tifoso dell’Inter”

By

Le prime dichiarazioni di Raoul Bellanova come nuovo giocatore dell’Inter in via ancora ufficiosa, al termine delle visite mediche e l’idoneità sportiva

Anche questo lunedì è stato carico di novità in casa Inter. Non soltanto è stato ufficializzato il trasferimento in uscita di Sebastiano Esposito all’Anderlecht, ma sono state effettuate anche le visite mediche di Martin Satriano con lo staff dell’Empoli.

Quindi è giunto il momento di Raoul Bellanova, che questa mattina ha svolto dapprima le visite mediche di rito all’Istituto Humanitas prima di recarsi presso la sede del CONI per ottenere l’idoneità per la prestazione sportiva agonistica a livello professionale. Terminati i due incontri d’agenda il calciatore è uscito dalle porte della sede con un sorrisone stampato sul volto, desideroso di accontentare qualche tifoso in attesa di fare una foto con lui. Poi ha risposto a qualche brevissimo commento dei media che gli si stagliavano innanzi: “Sono contentissimo di essere qui. Tifo Inter sin da quando ero bambino”, ha dichiarato.

🎥 #Inter – Primi selfie e autografi con i tifosi per #Bellanova: “Contentissimo, sono interista fin da piccolo” 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/PCkbqQstwG — Giorgio Musso (@GiokerMusso) July 4, 2022

Bellanova come vice Dumfries, per Inzaghi c’è ampia scelta

L’arrivo di Bellanova allarga ulteriormente l’organico da cui il tecnico Simone Inzaghi può attingere da qui al prossimo futuro. Nasce come terzino destro ma è cresciuto soprattutto sotto l’aspetto della fase offensiva, potendo quindi fungere da alternativa a Dumfries che diverrà a tutti gli effetti titolare. Probabile il testa a testa con Darmian.