“Il prossimo acquisto sarai tu”: l’Inter ha pronto un altro colpo

La promessa dell’Inter ad uno dei suoi obiettivi di mercato di lungo corso, nel mezzo ci sono due soli ostacoli

Dopo aver chiuso le trattative per i prestiti di Lukaku ed Asllani nonché aver raggiunto l’intesa sulla firma di contratto di Mkhitaryan, l’Inter sta accogliendo proprio in queste ore l’esterno Bellanova che si aggregherà al gruppo parzialmente riforgiato per Inzaghi.

Ad essi tuttavia potrebbe aggiungersi non soltanto Dybala, ma anche il difensore centrale Gleison Bremer di proprietà del Torino. Quest’ultimo è da mesi uno degli obiettivi principali di mercato della dirigenza nerazzurra, inizialmente indiziato per prendere il posto di Stefan de Vrij che non aveva tanto convinto in momenti diversi nel corso della passata stagione. Col tempo però i piani dell’Inter sono evoluti, a tal punto che oggi è Milan Skriniar il calciatore più vicino all’addio. Lo slovacco è in trattativa avanzata col PSG sulla base di un’offerta da 65 milioni di euro (più bonus) e potrebbe essere proprio lui la chiave di volta per lo sblocco del rapporto dell’Inter col Torino per arrivare a Bremer.

È tutta una questione di dettagli per Bremer, l’Inter gioca la carta Zhang

Come sottolineato dal ‘Corriere dello Sport’, l’Inter ha esplicitamente dichiarato che “il prossimo acquisto sarai tu” rivolgendosi a Bremer. L’intenzione di concludere positivamente la trattativa è forte, ma la sola cessione di Skriniar potrebbe non essere sufficiente. Quantomeno non economicamente. Se da un lato la dirigenza nerazzurra avrebbe piena facoltà di reinvestire la quasi totalità del ricavato per l’acquisizione a titolo definitivo del cartellino del centrale brasiliano per 40 milioni di euro, dall’altro sarebbe meglio sfruttare i buoni rapporti che intercorrono tra Zhang e Cairo per strappare un’intesa intorno ai 30 milioni di euro sulla base di un prestito con obbligo di riscatto.