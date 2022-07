Le parole rilasciate da Steven Zhang in merito al metaverso e non solo. Il presidente nerazzurro dice la sua e fa ulteriore chiarezza

Dopo essere intervenuto ai microfoni de ‘Il Corriere della Sera’, il presidente nerazzurro Steven Zhang, ha potuto soffermarsi non soltanto sulla situazione riguardante il metaverso ma anche su molto altro.

Da qui, sono stati tanti gli aspetti sul quale Steven Zhang ha potuto soffermarsi e non è un caso che, il numero uno dell’Inter abbia così esordito: “Lanciando Inter Media House, abbiamo intrapreso alcune iniziative. L’obiettivo non è altro che quello di produrre più contenuti digitali possibili, in modo tale da poter interagire coi nostri tifosi su tutte le piattaforme che lo consentono. Lo scorso anno abbiamo modificato il nostro logo. Tutto questo perchè riteniamo che il nostro marchio debba essere usato non soltanto allo stadio ma in tutto il mondo digitale”. Sono state queste le prime parole rilasciate dal presidente nerazzurro, il quale, dopo aver fatto tutta questa serie di premesse ha poi così concluso: “Ogni anno, ogni piccolo dettaglio ci serve per cercare di cambiare una parte di noi stessi e del club, in modo tale da assicurarci di diventare più innovativi. Il nostro obiettivo è quello di presentare una squadra competitiva. Vogliamo essere in grado di far divertire i nostri tifosi”. Da qui, il simpatico siparietto andato in scena con Lukaku.

Inter: il simpatico siparietto andato in scena tra Lukaku e Zhang

Tramite la comparsa – andata in scena sempre in versione digitale – Romelu Lukaku e Steven Zhang, hanno potuto da lì scambiare qualche parolina: “Ciao presidente, grazie per avermi riaccolto. Ai tifosi dico che vi voglio bene. Spero di vedervi presto a San Siro per vincere insieme!”. Sono state queste le parole rilasciate dal belga, il quale – nonostante si trovi comunque in vacanza al momento – ha voluto lanciare un messaggio non soltanto a tutti i tifosi ma anche all’attuale numero uno dell’Inter.