Tutto pronto per Carboni al Cagliari: mancano le visite

L’esterno raggiungerà il capoluogo sardo in prestito dall’Inter, nei prossimi giorni ci saranno le visite mediche

Franco Carboni è stato uno dei protagonisti dell’organico Primavera Under-19 di Chivu della passata stagione, costellata dal successo sulla Roma nella finale di campionato. Questo gli è valso l’interesse di numerosi club italiani.

L’Inter, per favorirne la crescita in un ambiente del tutto inedito, ha dunque accettato le condizioni di prestito secco al Cagliari dove potrà giocare con continuità. Grande soddisfazione per il ragazzo al suo ennesimo salto di qualità della giovane carriera. Di fatto sostituirà l’uscente Raoul Bellanova, aggregatosi proprio oggi all’Inter in via ufficiale.

Non resta che completare le visite mediche di rito presso Villa Stuart, prima di involarsi al centro sportivo di Asseminello per la prima fase di preparazione agli ordini del neo tecnico Fabio Liverani.