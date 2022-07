Bellanova: “Essere all’Inter è un sogno che si avvera. Non vedo l’ora”

Le parole di Raoul Bellanova. Il neo acquisto dell’Inter ha potuto presentarsi ai suoi nuovi tifosi con un video social pubblicato proprio dai nerazzurri

Tramite un’intervista pubblicata sul canale Youtube dell’Inter, Raoul Bellanova ha potuto presentarsi ai suoi nuovi tifosi. Il neo acquisto dei nerazzurri ha così deciso di esprimersi a tu per tu, senza fare quindi minimamente mistero su tutto.

Queste sue prime parole: “Entrare a far parte della mia squadra del cuore è il sogno che avevo sin da piccolo. Viene difficile descrivere tutto questo. Spero di ripagare la fiducia del club. Il Meazza? E’ stato pazzesco anche soltanto giocarci da avversario. Non vedo l’ora di entrarci con indosso la maglia dell’Inter“. Dopo aver fatto tutta questa serie di premesse, Raoul Bellanova ha da lì poi così proseguito: “In passato sono andato incontro ad esperienze prettamente negative ma penso che siano state proprio esse ad aiutarmi. Arrivo in questa nuova realtà più grande, nella quale non vedo però l’ora di cimentarmi. Inzaghi? Vi dico tutto.”

Inter, Bellanova dice tutto: “Mi piace puntare l’uomo. Inzaghi? Di lui ammiro una cosa in particolare”

Da lì in poi, senza aver fatto troppi giri di parole, Raoul Bellanova ha poi così concluso: “Mi reputo più un esterno offensivo che difensivo. Mi piace puntare l’uomo. Devo migliorare in molte cose, ma c’è tempo e non vedo l’ora di farlo. Inzaghi? In passato ha valorizzato tanti giocatori nel mio ruolo e perciò non vedo l’ora di lavorare con lui. Saluto tutti i tifosi e sono sicuro che ci daranno una grande carica”.