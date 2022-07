C’è aria di svolta: “Ha accettato l’offerta dell’Inter”

Notizia molto importante per il calciomercato Inter. Ora sta alla dirigenza liberare spazio per portare a termine l’operazione

Offerta accettata. ‘La Gazzetta dello Sport’ dà per certo il sì di Paulo Dybala alla proposta dell’Inter: 5 milioni di euro di basse fissa più 1 di bonus legato alle presenze effettive del giocatore, per una quota pari al 50% delle gare stagionali della squadra di Inzaghi. Vanno sistemati gli ultimi dettagli che, però, secondo la ‘rosea’ non sono rilevanti.

Come anticipato da Interlive.it lo scorso 5 aprile, il classe ’93 argentino scaricato dalla Juventus ha scelto i nerazzurri come sua prossima destinazione. Fin qui ha aspettato e magari attenderà ancora anche perché sul suo tavolo non risultano esserci altre offerte concrete di big che l’anno prossimo disputeranno la Champions League. Se il suo sì fosse arrivato un mesetto fa, quando il ritorno di Lukaku non era ancora certo, Dybala sarebbe già un giocatore dell’Inter. Ora invece deve attendere, ‘sperare’ che Marotta e soci riescano a fargli spazio.

Calciomercato Inter, Dybala nerazzurro con l’uscita di Sanchez. Poi si cercherà un altro posto a Dzeko

Già solo l’uscita di Sanchez potrebbe agevolare il suo arrivo a Milano, con l’Inter che poi avrebbe la possibilità di lavorare con più calma per la cessione di uno tra Dzeko e Correa. Favorito, nel caso, il bosniaco seppur fin qui non sono arrivate per lui proposte ufficiali. Una cosa è comunque chiara: Dybala non era un’operazione saltata e adesso non è un’operazione fatta, ma i prossimi sette-dieci giorni dovrebbero essere decisivi in un senso o nell’altro.