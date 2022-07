Sanchez dopo Vidal: annuncio UFFICIALE del vice-presidente

Marcos Braz esce allo scoperto sull’operazione Vidal e sul possibile arrivo al Flamengo anche di Alexis Sanchez, fuori dal progetto tecnico dell’Inter

Vidal al Flamengo, manca ormai solo l’annuncio ufficiale. “E’ stato molto contento di venire al ‘Maracana’, uno stadio che comunque conosceva – le parole del vice-presidente del club brasiliano, Marcos Braz, a margine della conferenza di presentazione di Everton – E’ felice per l’accoglienza che gli hanno riservato i tifosi. Ora deve andare in Italia per risolvere alcune questioni personali (vedi buonuscita dall’Inter, ndr) che impedisono l’ufficializzazione del suo arrivo qui. Ma non ci sarà alcun tipo di problema”.

Dopo Vidal, il Flamengo proverà a convincere pure Alexis Sanchez: “Non dico che sia possibile – ha sottolineato Braz – C’è qualche opportunità di mercato, però non dico se sia possibile o meno. Non parlerò dell’arrivo di un solo giocatore, anche perché se lo volessi e lo confermassi, ciò interferirebbe sulla trattativa. Quello che posso dire ai tifosi è che il Flamengo farà una grande finestra di trasferimenti”.

Calciomercato, Sanchez un grosso ‘problema’ per l’Inter

Finora Sanchez ha rifiutato tutte le offerte, compresa quella del Flamengo che però non sembra intenzionato a mollare. Il classe ’88 vuole per il momento rimanere in Europa e ad altissimi livelli, questo rappresenta senz’altro un problema per l’Inter considerato che il calciatore non rientra nel progetto tecnico. Di più, il suo mancato addio sta impedendo di accelerare sul fronte Dybala. Senza un accordo con un altro club, per Marotta e soci è difficile trovare un’intesa con Sanchez sulla risoluzione con buonuscita. A differenza di Vidal, nel contratto del cileno (7 milioni netti e in scadenza nel 2023) non è presente alcuna clausola di uscita in favore della stessa Inter.