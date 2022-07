Agoume: la Cremonese in pole per il prestito del giovane centrocampista

Inter, il centrocampista Agoume dopo la sua esperienza positiva nel campionato francese è pronto per conquistare anche la nostra serie A

La Cremonese, come ha informato Sky Sport, sembra intenzionata ad acquisire, dopo Ionut Radu, un giovane giocatore dell’Inter. Il dirigente del club lombardo Ariedo Braida, sembra intenzionato a chiedere il prestito di Lucien Agoume centrocampista nerazzurro che, dopo la scorsa stagione al Brest, potrebbe disputare nuovamente una stagione in Italia, dopo la prima esperienza non propriamente positiva allo Spezia. La trattativa potrebbe concludersi già nei prossimi giorni, visto che tra lunedì e martedì ci dovrebbe essere l’incontro per definire l’affare. Il club meneghino, anche a causa della mancanza di offerte veramente interessanti per il giovane centrocampista, sembra intenzionato a mandarlo nuovamente in prestito. L’Inter si augura che il calciatore, che compirà 21 anni il prossimo febbraio, dopo la buona stagione nella Ligue 1 possa dimostrare il suo valore e la sua crescita anche nel nostro campionato. Come ricordavamo, la sua prima esperienza due anni fa nella nostra serie A non fu positiva, ma il giocatore ha avuto un ottimo miglioramento e per lui sarà l’occasione di dimostrare di essere pronto per sfide più importanti.