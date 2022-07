Arrivato il sì: niente Inter, è fatta con la Juve

La Juventus ha trovato l’accordo con il Genoa per l’avvicendamento tra terzini, per l’Inter si è trattata di una cotta estiva

Non una grande notizia per l’Inter, ma le probabilità che la trattativa potesse sfumare erano molto alte. E di certo non è la fine del mondo, il mercato è spesso imprevedibile.

Con Andrea Cambiaso c’è stata dunque una cotta estiva e nulla più di questo, dal momento che la Juventus è riuscita a trovare l’accordo con il Genoa per il suo trasferimento. Il tutto grazie al raggiungimento dell’intesa per Dragusin, difensore di proprietà della Juventus reduce dalla doppia esperienza in prestito alla Sampdoria e alla Salernitana. Non resta che attendere il responso definitivo da parte del calciatore rumeno, per sbloccare definitivamente l’intreccio di mercato.

Calciomercato, niente Cambiaso: l’Inter s’accontenta

Il nuovo acquisto Raoul Bellanova è un terzino che si aggiunge alla fascia destra di competenza di Dumfries e Darmian, con il solo Gosens di ruolo sulla sponda opposta. Nel complesso sono quattro gli esterni e non si esclude che qualcuno di loro possa interscambiarsi nel corso della stagione. È per questo motivo che, probabilmente, l’Inter ha deciso di non pressare fino in fondo su Cambiaso o altri profili di spinta come lui. Almeno per il momento. La sessione è ancora lunga.