Ancora un passo avanti: vicino l’accordo col Monza per 15 milioni

La dirigenza nerazzurra continua il dialogo con il Monza per raggiungere l’intesa definitiva sul trasferimento del centravanti, manca poco

Ad appena un mese dall’inizio delle ostilità nel campionato di Serie A, l’Inter è decisa a completare tutte le operazioni in uscita sul mercato. Oltre a quella pendente di Skriniar e le buonuscite di Vidal e Sanchez da ritoccare, c’è da valutare con attenzione la cessione del centravanti Andrea Pinamonti.

Reduce da un’ottima annata in prestito all’Empoli di cui è stato vero protagonista, il calciatore è entrato nell’orbita del neopromosso Monza. La dirigenza brianzola ha già piazzato una serie di colpi importanti, fra cui anche gli ex Sensi e Ranocchia, ma è ancora a caccia di un attaccante di spessore che possa farsi carico del reparto. Stando agli ultimi aggiornamenti, l’amministratore delegato Galliani avrebbe strappato il consenso di Pinamonti e non resta che limare gli ultimi dettagli per trovare l’intesa definitiva con il club nerazzurro.

Calciomercato, Pinamonti ha detto sì al Monza

Le parti sono quindi vicinissime alla chiusura. L’operazione potrebbe chiudersi nei prossimi giorni sulla base di un’offerta da 15 milioni di euro più bonus. Ci sarebbe anche la possibilità di recompra. Defilata leggermente l’Atalanta, alle prese con la cessione di uno dei suoi attaccanti principali per un ricambio in avanti.