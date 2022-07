Lugano-Inter, Simone Inzaghi non convoca precauzionalmente due giocatori

Lugano-Inter, il tecnico Simone Inzaghi ha preferito non convocare Roberto Gagliardini e Andrea Pinamonti

Questa sera alle ore 18.30, la nuova Inter di Simone Inzaghi inizierà ufficialmente la stagione 2022/23, con l’amichevole, che ormai è diventata una consuetudine, con il Lugano. Il tecnico della squadra milanese dovrà fare a meno di Roberto Gagliardini, che comunque sta bene ma non prenderà parte alla gara per motivi precauzionali, ma probabilmente sarà disponibile per l’incontro che si disputerà allo stadio Mazza di Ferrara sabato 16 luglio contro il Monaco. Oltre al centrocampista, non sarà presente nemmeno l’attaccante Andrea Pinamonti per un leggere risentimento ai flessori della coscia destra. Il giocatore è molto richiesto sul mercato, ulteriore motivo per non rischiarlo. Chi sarà sicuramente presente è Mkhitaryan, che non vede l’ora di esordire con la nuova maglia e con la sua nuova squadra. Come ha informato Sky Sport.