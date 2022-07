Pinamonti: il Monza è in pole ma attenzione all’interessamento di un club turco

Inter, anche un club turco sembrerebbe interessato ad Andrea Pinamonti sul quale è in pole il Monza

L’attaccante dell‘Inter Andrea Pinamonti è molto corteggiato non solo dalle squadre italiane. La sfida tra Atalanta, Monza e Sassuolo, fatta di continui rilanci per poterlo acquistare dalla squadra nerazzurra sta proseguendo. In questo momento sembrerebbe che sia proprio il club brianzolo in vantaggio sulle due dirette concorrenti, ma attenzione ci sarebbe un quarto incomodo. Dalle notizie che arrivano dalla Turchia, si sarebbe fatto sotto un club del paese di Calhanoglu. Secondo quanto ha riportato il quotidiano Takvim, il Fenerbahce che il prossimo 20 luglio si giocherà l’ammissione alla prossima Champions League con la Dinamo Kiev e che nello scorso campionato è terminato al secondo posto dietro al Trabzonspor, sta pensando al giocatore nerazzurro come ottimo rinforzo. Il club meneghino vorrebbe incassare almeno 18 milioni di euro dalla cessione del suo giovane calciatore, tenendosi però la possibilità di ricompra perché vede nel ragazzo delle buone potenzialità, che per ora non sono ancora uscite pienamente. In ogni caso l’offerta del Monza è di 15 milioni di euro, vedremo se il club turco farà un’offerta migliore.