Sei milioni netti: niente Inter ma Dybala resta in Serie A

Le ultimissime su Paulo Dybala, sedotto e per ora abbandonato dall’Inter. L’ex numero dieci della Juventus potrebbe continuare a giocare in Serie A

L’Inter non affonda perché non può a causa della fin qui mancata partenza di Sanchez e così, stando a ‘Calciomercato.it’, Paulo Dybala ha cominciato a guardarsi intorno in maniera concreta a caccia di una alternativa valida ai nerazzurri, la sua destinazione preferita.

Rientrato da pochissimo a Torino, il classe ’93 di Laguna Larga sta valutando con il suo entourage quale potrebbe essere l’ideale ‘Piano B’. In questo momento si fanno insistentemente i nomi di due squadre italiane, la Roma e il Napoli. Solo quest’ultimo, a quanto pare, è però pronto a sferrare l’assalto in tempi molto brevi.

Calciomercato Inter, il Napoli prova a prendersi Dybala: 6 milioni netti a stagione

Dopo aver perso Koulibaly, andato al Chelsea per 40 milioni di euro, Aurelio De Laurentiis vorrebbe ‘riscattarsi’ agli occhi dei tifosi piazzando il colpo Dybala. Come scrive sempre ‘Calciomercato.it’, “la dirigenza azzurra ha fatto sapere all’entourage dell’ex bianconero che la sua offerta raggiungerà i 6 milioni netti a stagione. Momenti di riflessione, dunque, per la ‘Joya’, che continua ad allenarsi con doppie sedute con i suoi preparatori fisici e prosegue i summit con i suoi agenti, che negli ultimi due giorni hanno ricevuto diversi sondaggi da club italiani e stranieri”.

Marotta non ha mollato il suo ‘pupillo’, ma senza uscite in attacco non può rilanciare. Sullo sfondo la Roma, anche se un tentativo per Dybala appare legatissimo alla eventuale cessione di Zaniolo alla Roma.