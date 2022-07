Amichevole Inter-Monaco: le formazioni UFFICIALI

Seconda amichevole pre-stagione per l’Inter di Simone Inzaghi. Dopo il Lugano, i nerazzurri sfidano il Monaco al ‘Paolo Mazza’ di Ferrara

L’Inter torna in campo per la seconda amichevole di questa pre-season. Dopo il Lugano al ‘Cornaredo’, la squadra di Inzaghi affronta il Monaco al ‘Paolo Mazza’ di Ferrara.

Non convocati Skriniar, Pinamonti e Sanchez, il tecnico interista opta per un 3-5-2 con Lukaku-Lautaro a guidare l’attacco. A centrocampo debutto stagionale per Gagliardini, Mkhitaryan confermato e D’Ambrosio al centro della difesa. 3-4-1-2 per il Monaco: Golovin alle spalle di Volland e Ben Yedder.

INTER (3-5-2): Handanovic; Darmian; D’Ambrosio, Dimarco; Bellanova, Gagliardini, Asllani, Mkhitaryan; Gosens; Lukaku, Lautaro. All. Inzaghi

MONACO (3-4-1-2): Nubel; Badiashile; Maripan, Disasi; Vanderson, Fofana, Matazo, Caio Enrique; Golovin; Ben Yedder, Volland. All. Clement