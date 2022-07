Amichevole Inter-Monaco: tre esclusioni dai convocati

Tre indisponibili per la sfida amichevole tra Inter e Monaco in programma questa sera al ‘Paolo Mazza’ di Ferrara

Esclusi dai convocati. Tre calciatori dell’Inter salteranno la seconda gara amichevole di questa pre-stagione. Avversario il Monaco, questa sera alle 20.30 al ‘Paolo Mazza’ di Ferrara.

Gli assenti saranno Skriniar, ancora alle prese con il recupero dell’infortunio muscolare patito in Nazionale e al centro di una trattativa con il PSG, Andrea Pinamonti perché anche lui non al meglio e comunque in uscita (se lo contendono Atalanta, Monza e Sassuolo) e Alexis Sanchez, quest’ultimo ‘ufficialmente’ perché arrivato solo pochi giorni fa in ritiro. Sappiamo però che il cileno non rientra nei piani futuri, con Marotta e Ausilio al lavoro per la risoluzione del contratto.