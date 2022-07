Verratti: “Barella è un giocatore affermato, nonostante sia giovane”

Inter, il centrocampista del Psg Marco Verratti ha dato la sua opinione sui suoi compagni di reparto in Nazionale

In una lunga intervista a Sportweek, il settimanale di approfondimento della Gazzetta dello Sport, il centrocampista del Psg Marco Verratti ha parlato anche dei suoi compagni di reparto in Nazionale.

Queste le sue dichiarazioni: “Siamo messi bene. Tonali è un ragazzo straordinario che ha vissuto momenti difficili al Milan, ma non ha mai mollato. Ha carattere e andrà lontano. Poi c’è Barella, è un giocatore affermato, nonostante sia giovane. Mi piace molto Locatelli perché è polivalente. A centrocampo abbiamo un futuro roseo“.

Sicuramente il centrocampo dell‘Italia è molto competitivo, in difesa abbiamo Bastoni che è cresciuto tantissimo e qualche altro prospetto interessante, mentre in attacco si aspetta l’esplosione completa dei vari Pinamonti, Scamacca, Raspadori e qualcun altro.

Il compito di Roberto Mancini non sarà affatto semplice: bisogna non retrocedere nel Gruppo B in Nations League e qualificarsi per i prossimi Europei del 2024. Dopo due non qualificazioni agli ultimi mondiali, un’altra eliminazione ad una fase finale di una competizione sarebbe una catastrofe.