Gillet: “Onana ha fatto bene ad andare in Italia, qui crescerà ancora molto”

Inter, l’ex portiere Jean François Gillet ha dato la sua opinione sul collega di ruolo Andre Onana

Nell’amichevole giocata ieri contro il Monaco dall‘Inter, è entrato al 62esimo minuto al posto di Samir Handanovic e si è distinto salvando il pareggio con due ottime parate in sequenza quasi allo scadere dell’incontro, facendosi subito perdonare la piccola indecisione che è costata il gol con il Lugano. Sul nuovo estremo difensore della squadra di Simone Inzaghi Andre Onana, ha dato la sua opinione l’ex giocatore Jean François Gillet stesso ruolo del nuovo calciatore nerazzurro, che in Italia ha giocato per anni nel Bari e nel Monza per citarne solo alcune.

Intervistato in diretta da Telelombardia ha detto: “Arriva da un anno complicato, non è facile non giocare con continuità per un portiere. Arriva a giocare con un grande come Samir Handanovic dal quale imparerà molto e ha fatto bene ad andare in Italia: con la tecnica italiana della preparazione dei portieri crescerà ancora molto”. Queste sue dichiarazioni sono state poi riportate anche da monza-news.it.