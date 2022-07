Bremer: slitta a questa sera a cena l’incontro tra i dirigenti di Inter e Torino

Inter, slitta a questa sera a cena l’incontro decisivo per chiudere la trattativa tra Inter e Torino per Bremer

Dopo aver perso Paulo Dybala, andato alla Roma dell’amico/nemico José Mourinho, l’Inter sta cercando di riuscire almeno a chiudere la trattativa per Gleison Bremer.

Oggi doveva svolgersi intorno alle 14 l’incontro per chiudere la trattativa per portare a Milano il giocatore brasiliano del Torino, ma la riunione è stata posticipata per questa sera a cena. In ogni caso club meneghino non intende alzare la posta e resta fermo sulla sua offerta di 30 milioni di euro più bonus, puntando anche sulla volontà del calciatore che ha specificato da mesi la sua preferenza per i colori del cielo e della notte.

In ogni caso, la Juventus è convinta di poter riuscire a spuntarla dall’alto della sua offerta di 40 milioni di euro. Vedremo se per una volta conterà di più la parola data e la volontà del calciatore sul denaro.