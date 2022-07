I tifosi rumoreggiano: “Perdere anche Bremer è un errore”

Bianconeri e nerazzurri si contendono il destino del centravanti brasiliano in queste ore di fuoco, così i tifosi iniziano a mostrare malcontento

Alla conferma della partenza di Dybala per il Portogallo assieme a Tiago Pinto e il resto della presidenza della Roma, il popolo nerazzurro è caduto in un frangente di perplessità non indifferente. Da settimane c’erano le basi per portarlo all’Inter, ma la troppa attesa non è fruttata affatto. Ed ora i tifosi hanno una seconda, grande paura: quella di non vedere neppure Gleison Bremer vestire la maglia della loro squadra.

Il calciatore brasiliano è infatti conteso da tempo con la Juventus, ma solo nelle ultime ore il duello si è intensificato a tal punto che entrambe le parti sono disposte al tutto per tutto decisivo. Sia de Ligt che Skriniar sono prossimi all’addio, pertanto portare a corte un nuovo difensore è mossa obbligata. Intanto c’è chi spera che Cairo rispetti la promessa fatta a Marotta tempo addietro, chi invece è sfiduciato e sicuro che Bremer resti a Torino con indosso altri colori da quelli granata. Ecco alcune reazioni sui social.

Io lo capisco Bremer se non viene da noi, a nessuno piace traslocare dai — Cleo 🖤💙 (@Val88s) July 18, 2022

Perdere Dybala e Bremer in ottica futura è un errore non da Marotta. Con De Vrij in netto calo e Lukaku che non è manco nostro quei due non dovevano sfuggire — Simone Salines (@salines_simone) July 18, 2022

Se il prezzo da pagare per far rimanere Skriniar è niente bremer e niente dybala va bene anche così, con suning la vita è questa — gianluigi (@komparemo_gigi) July 18, 2022

Meglio che resti Skriniar piuttosto che prendere Bremer per me — Zakaria Sehail (@zakaria_sehail) July 18, 2022

Mettiamo caso che siano vere le indiscrezioni riportate da molti, una squadra gli vuole dare 3 più bonus ,l’altra 5 milioni netti l’anno,secondo voi cosa fa? Per me ,sè Marotta nn pareggia o supera l’offerta quello ci resta a Torino ma con un’altra maglia. #Bremer — Juve 38 (@Juventusfc38) July 18, 2022

In tutto questo, l’incontro lo stanno facendo nel metaverso #Bremer — BanterZilla (@gon_zlla) July 18, 2022

Calciomercato, prendere Bremer o tenere Skriniar: il vero dilemma nerazzurro

Per quanto la trattativa con il PSG per la cessione di Skriniar sia abbondantemente avviata e prossima ad una conclusione positiva, l’Inter non ha mai abbandonato l’idea di poterlo trattenere in extremis qualora le strategie di mercato avessero preso una piega diversa. L’andamento rispecchia però le attese, pertanto è ad oggi di gran lunga più semplice che sia Bremer a fare il passo più importante della sua carriera. Non tutto è deciso, seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore.