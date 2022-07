Costacurta: “Prossimo campionato sono convinto che l’equilibrio regnerà ancora sovrano”

By

Inter, Alessandro Costacurta ha dato la sua opinione sulla prossima lotta scudetto ma non poteva sapere dell’arrivo di Dybala a Roma

In vista del prossimo campionato di serie A, che dopo gli ultimi colpi di scena del mercato sembra sempre più intrigante e interessante, la Gazzetta del Mezzogiorno ha voluto avere un parere sulla situazione dall’ex calciatore Alessandro Costacurta. Il giocatore ha confermato che anche la prossima stagione potrebbe essere altrettanto combattuta e incerta fino alla fine.

Queste le sue dichiarazioni: “Sì, sono convinto che l’equilibrio regnerà ancora sovrano. Ma stavolta, le due rivali potrebbero essere soprattutto Inter e Juventus che hanno acquistato grandi campioni come Lukaku, Di Maria e Pogba, pur rischiando di perdere punti di forza quali De Ligt o Skriniar. Il Milan è ancora indietro sul mercato, così come Roma e Napoli che ha ceduto una colonna come Koulibaly”.

Naturalmente l’intervista non poteva tener conto dell’arrivo di Paulo Dybala alla corte di José Mourinho, che pone la Roma come un outsider molto insidiosa per le due eterne rivali.