Intervento riuscito, ora riabilitazione per Dalbert: il comunicato UFFICIALE

Con un breve comunicato l’Inter ha reso nota la buona riuscita dell’intervento chirurgico cui è stato sottoposto l’infortunato Dalbert

Negli scorsi giorni il club aveva diramato una comunicazione relativa alle condizione di salute dell’esterno Dalbert Henrique, rientrato a Milano con un pesante infortunio al legamento crociato anteriore occorso durante la fase di preparazione individuale precampionato svolta in Brasile.

Questa mattina, come da programmi, il calciatore è stato sottoposto all’intervento chirurgico di ricostruzione. Già dai prossimi giorni verrà seguito dal team di preparatori e fisioterapisti per incominciare la fase di recupero e riabilitazione, al fine di raggiungere il perfetto stato di salute nei mesi a seguire. Presto per fare valutazioni sull’entità dello stop, ma quasi certamente salterà per intero la prima fase di stagione. Saltata di conseguenza anche la cessione prevista in questa sessione di mercato, con sguardo fiducioso a quella di riparazione del gennaio 2023.

Questo il comunicato ufficiale dell’Inter: “Nella mattinata di oggi Dalbert Henrique è stato sottoposto ad intervento chirurgico di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, presso l’Istituto Clinico “Humanitas” di Rozzano. L’intervento è perfettamente riuscito, nei prossimi giorni il giocatore comincerà la fase riabilitativa”.