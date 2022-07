Dubbi su Gosens: ‘suggestione’ Marcelo-Inter

L’Inter si guarda attorno e si cautela in merito alle condizioni fisiche di Gosens. Ecco che spunta fuori la suggestione Marcelo

Reduce dall’averlo acquistato durante la passata sessione di calciomercato invernale, ad ora l’Inter, non ha ancora potuto fare affidamento sul miglior Robin Gosens di questi ultimi anni. Da qui infatti, l’esterno tedesco, ha dovuto far fronte a qualche acciacco di troppo durante questi ultimi mesi.

Non a caso, durante la scorsa amichevole disputata contro il Monaco, Robin Gosens ha da lì dovuto dare anticipatamente forfait a causa di un guaio – seppur minimo – muscolare. Nonostante quindi i diversi acciacchi accusati precedentemente dal tedesco, ciò che preoccupa particolarmente l’Inter, è il fatto che l’esterno ex Atalanta possa non tornare un giorno ai livelli di Bergamo. Proprio per questo, i nerazzurri, potrebbero presto tornare ad intervenire sul mercato. In tal caso, occhio quindi al nome di Marcelo; appena svincolatosi dal Real Madrid.

Calciomercato Inter, spunta fuori il nome di Marcelo: ecco come stanno davvero le cose

Dopo essersi recentemente svincolato dal Real Madrid, Marcelo è ancora a caccia di un club che possa tesserarlo con se. Proprio per questo – durante queste ultime settimane – gli intermediari lo hanno proposto a diverse squadre (tra cui alcune militanti anche in Italia). Non possiamo quindi non fare riferimento a: Monza, Milan e Lazio; fino ad arrivare – probabilmente – anche all’Inter (visti i recenti dubbi su Gosens dal punto di vista fisico). Nonostante si tratti di un rinforzo di esperienza ed ulteriore personalità, – tra l’altro a zero – è probabile che i nerazzurri possano aver comunque declinato la ‘proposta’ da parte dell’entourage del giocatore.