Di Michele: “E’ difficile che Skriniar possa uscire senza un degno sostituto”

Inter, Di Michele ha commentato le ultime mosse di mercato delle big e ha dato un parere sulla possibile partenza di Milan Skriniar

L’ex giocatore David Di Michele, una vita tra serie A e serie B e anche una mezza stagione in Premier League nel West Ham tra agosto 2008 e gennaio 2009, per poi tornare al Torino è stato intervistato da Supernews. Il motivo del colloquio ha riguardato naturalmente il mercato delle big del nostro campionato. Gli hanno fatto subito notare che l’Inter ha perso prima Dybala andato alla Roma, ma soprattutto Bremer che sembrava da gennaio essere un rinforzo per la prossima stagione, che invece ha scelto la Juve.

Ecco le sue dichiarazioni in merito: “La Juventus è stata più brava dell’Inter, ma se il club nerazzurro ha rinunciato a Bremer potrebbe trattenere Skriniar: è difficile che lo slovacco possa uscire senza un degno sostituto. Penso che la Juventus, dopo l’addio di De Ligt, abbia avuto una forza economica in più rispetto all’Inter, così ha presentato un’offerta superiore e ha raggiunto l’obiettivo”. Vista la situazione, il cuore del tifo nerazzurro, la Curva Nord, proprio in merito ad un eventuale cessione di Milan Skriniar, si è esposta come già fece un anno fa dopo la partenza di Hakimi e Lukaku, per avere un dialogo e delle garanzie dalla società e con un filo diretto con Beppe Marotta.