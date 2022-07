I tifosi ci provano: “Resta qui, non andare all’Inter”

I tifosi viola implorano il difensore centrale a non partire alla volta di Milano per vestire nerazzurro

A prescindere da quel che sarà il destino di Milan Skriniar, al momento certamente più vicino a firmare il rinnovo di contratto piuttosto che ad accasarsi al PSG, l’Inter deve sciogliere le proprie riserve sul sostituto di Ranocchia per riempire l’ultimo slot a disposizione nel reparto difensivo.

La priorità di mercato di Marotta e Ausilio resta il centrale della Fiorentina, Nikola Milenkovic, non soltanto per caratteristiche tecniche ma anche per il costo del cartellino piuttosto contenuto per quel che può offrire. Al fine di distoglierne l’attenzione, i tifosi viola si sono subito appellati alla sua lealtà per la maglia implorandolo di non lasciare la Fiorentina. Alcuni si sono anche sbilanciati, con il sorriso, nel dire che “le maglie a strisce non piacciono” e che “resterai per sempre nel cuore, ovunque tu vada”.

Calciomercato, la ‘Viola’ teme l’Inter per Milenkovic

Insomma l’ambiente viola inizia a percepire il pericolo dell’Inter sul proprio beniamino, dopo che il primo obiettivo Bremer è clamorosamente sfumato in favore dei rivali bianconeri della Juventus. Qualora Milenkovic non dovesse arrivare nei prossimi giorni, è molto probabile che la dirigenza nerazzurra si dedichi ad un mercato low-cost per non incorrere in ulteriori spese.