VIDEO Interlive | Pirola rinnova: “L’obiettivo è tornare all’Inter, auguro loro di vincere”

Le dichiarazioni del difensore dell’Inter, Lorenzo Pirola, fresco di rinnovo in nerazzurro e di prestito alla Salernitana

Parole di entusiasmo per il giovane difensore dell’Inter, Lorenzo Pirola, al termine dell’incontro con la dirigenza nerazzurra per la firma del meritato rinnovo di contratto. Il calciatore, al contempo, ha acconsentito al passaggio in prestito alla Salernitana, una destinazione di certo non priva di stimoli e nuove sfide.

A seguire il video integrale delle dichiarazioni del calciatore appena fuori la sede di Viale della Liberazione, inerenti non soltanto alla sua nuova avventura ma anche all’occasione avuta negli scorsi giorni di allenarsi assieme al resto del gruppo di Inzaghi, in quel di Appiano Gentile.