In cinque out per Lens-Inter: Inzaghi si tutela

L’aggiornamento sulle condizioni fisiche di cinque calciatori dell’Inter che non sono partiti verso la Francia

Non si tratta di una grossa tegola, ma mister Simone Inzaghi ha preferito lasciare a casa cinque dei suoi uomini prima della partenza per la Francia, dove domani si terrà la terza amichevole estiva contro il Lens.

La scelta è stata fatta dietro consiglio del resto dello staff tecnico per evitare che la situazione di affaticamento muscolare peggiori. Questo nel caso specifico di Skriniar e Gosens. Quanto a Gagliardini, il centrocampista sta accusando un fastidio al piede. Pinamonti è ancora in fase di rodaggio, mentre non si vuole rischiare Sanchez che resta uno dei principali indiziati del mercato in uscita assieme al centravanti ex Empoli.