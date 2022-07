DIRETTA Amichevole Lens-Inter | Segui la cronaca in tempo reale

By

L’Inter di Inzaghi affronta il Lens di Haise in amichevole. La cronaca Live della partita in Diretta

L’Inter è di scena sul campo del Lens in una gara valida come amichevole precampionato, a tre settimane esatte dalla prima giornata di Serie A che vedrà i meneghini impegnati in trasferta contro il Lecce.

Da un lato i nerazzurri di Simone Inzaghi, che potrà contare su qualche giocatore in più e soprattutto in una forma migliore rispetto alle prime due uscite stagionali, vogliono testare i progressi fatti nella preparazione dopo la vittoria contro il Lugano ed il pareggio contro il Monaco di una settimana fa. Dall’altro i giallorossi di Haise, invece, sono già al quinto test match prima dell’inizio del campionato francese e sono finora imbattuti dopo i successi contro Valenciennes, Rodez e Clermont ed il pareggio contro il Paris Fc. Interlive.it vi offre la partita dello stadio Bollaert Delelis in tempo reale.