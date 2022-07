Brazao saluta il Cruzeiro: continuerà in Italia la riabilitazione al ginocchio

By

Inter, proseguirà in Italia la riabilitazione di Gabriel Brazao dopo l’infortunio al ginocchio dello scorso maggio

Il portiere dell’Inter Gabriel Brazao, dopo le sue due avventure in prestito prima all’Albacete nella secunda divisoon spagnola nella stagione 2019/20 e l’anno successivo nel Real Oviedo sempre nello stesso campionato, è tornato in nerazzurro nel 2021.

L’8 agosto di quell’anno, ha subito la rottura del legamento crociato anteriore, che lo ha costretto a saltare tutto il resto della stagione in nerazzurro. Il giocatore è stato rimandato a casa in prestito al Cruzeiro per poter finire meglio la riabilitazione nello scorso marzo ma purtroppo si è fatto nuovamente male a maggio questa volta all’altro ginocchio.

Il club nerazzurro, come ha spiegato la società brasiliana, ha richiesto il ritorno del portiere in Italia per fargli terminare la riabilitazione e dargli tutte le migliori cure del caso.

Lo sfortunato estremo difensore dalla stagione 2019/20 ad oggi è riuscito a raggiungere solo 7 presenze tra Albacete, Real Oviedo e appunto Cruzeiro.

Discorso diverso nelle giovanili della Nazionale brasiliana, dove vanta 20 presenze nell’Under 17 e due presenze nell‘Under 20. L’estremo difensore è un classe 2000 e compirà 22 anni il prossimo 5 ottobre e la dirigenza nerazzurra vede in lui un ottimo prospetto, quindi si augura che i problemi alle ginocchia possano essere risolti e non si ripresentino.