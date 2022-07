Firma a costo zero: un’altra beffa dalla Juventus

Nerazzurri intrigati dal profilo che lascerà il Napoli a costo zero nel 2023 ma la Juventus si è già prenotata

Il tempo scorre e l’avvio del campionato di Serie A si fa sempre più vicino. Per farsi trovare pronte, tutte le realtà coinvolte hanno assestato qualche colpo di mercato ma non mancano le attenzioni rivolte alle sessioni che verranno.

In particolare quella dell’estate 2023, quando sarà piena di tanti altri profili che lasceranno i rispettivi club a costo zero. Tra questi c’è anche Fabian Ruiz, attualmente sotto contratto con il Napoli. Il centrocampista spagnolo, piacente non soltanto in Italia ma anche all’estero, avrebbe espresso il desiderio di cambiare aria ma sono state pressoché nulle le richieste al momento. Come se non bastasse, al fine di monetizzare, i partenopei chiedono 25 milioni di euro. L’Inter vorrebbe agire in silenzio, aspettando con pazienza il termine ultimo del contratto in essere ma non avrà vita facile: incombe l’incubo pressante della Juventus.

Calciomercato, la Juventus ha una carta in più per Ruiz

I bianconeri avrebbero dalla loro il vantaggio economico scaturito da un monte ingaggi leggermente più ricco rispetto a quello dell’Inter. La dirigenza capeggiata da Arrivabene potrebbe promettere al calciatore un ingaggio da 4,5 milioni di euro per cinque anni, sbaragliando di netto la concorrenza nerazzurra che quasi certamente offrirebbe meno. L’ipotesi viaggia sui 4 milioni di euro, apparentemente dichiarata come soglia minima per la quale Fabian Ruiz e la sua entourage sarebbero disposti a negoziare.