Skriniar ha smaltito l’infortunio: lo slovacco torna a disposizione di Inzaghi

Inter, 48 ore di permesso ai calciatori che da martedì riprenderanno la preparazione per le prossime amichevoli e per la prima di campionato

Una buona Inter, specie nel secondo tempo, viene beffata proprio in zona Cesarini dal Lens e subisce la prima sconfitta dopo la vittoria per 4-1 con il Lugano e il pareggio 2-2 con il Monaco in queste amichevoli in preparazione alla prossima stagione.

Il Corriere dello Sport ha voluto informare sulla situazione in casa nerazzurra. Innanzitutto i calciatori hanno avuto 48 ore di permesso e rientreranno ad Appiano Gentile solo martedì mattina, per riprendere la preparazione in vista delle due prossime amichevoli sabato a Cesena con il Lione e il successivo 6 agosto a Pescara contro gli spagnoli del Villareal.

Intanto dall’infermeria arrivano buone notizie dai giocatori che erano fermi ai box per problemi fisici e non per evitargli traumi visto che sono sul mercato e non rientrano nei piani del tecnico. Milan Skriniar torna a disposizione e quindi contro la prossima avversaria della Ligue 1 ci sarà. Il difensore sarebbe potuto essere disponibile già per la gara con il Lens, ma Simone Inzaghi ha preferito non rischiarlo visto che comunque prima dell’inizio di campionato avrà a disposizione altre due amichevoli, per rivedere in azione il ‘muro’ slovacco. Inoltre vista l’ottima intesa, dopo un anno che non giocavano insieme, di Romelu Lukaku e Lautaro Martinez, per Milan Skriniar ritrovare il giusto feeling difensivo con i compagni di reparto Alessandro Bastoni e Stefan De Vrij dopo solo pochi mesi dal termine dello scorso campionato, sarà un gioco da ragazzi.