Agoume come Pinamonti: l’Inter rimane in attesa

Pinamonti e Agoume restano accomunati ad uno stesso filo. I due calciatori restano ancora in attesa di conoscere il proprio futuro

Reduci dall’aver trascorso entrambi la passata stagione via prestito, Andrea Pinamonti e Lucien Agoume, sono finiti ora col far ritorno in quel di Appiano. I due calciatori di attuale proprietà dell’Inter, restano però ancora in attesa di conoscere quello che sarà il loro futuro.

Seppur il primo – nonchè il giovane centrocampista francese – sia riuscito a raccogliere addirittura 27 presenze alla sua prima stagione trascorsa in Ligue 1, Andrea Pinamonti, è da lì riuscito a collezionare invece ben 13 gol e 2 assist durante la passata stagione in Serie A. Non a caso, grazie anche all’opportunità concessagli dall’intera società dell’Empoli – e al prezioso aiuto di Aurelio Andreazzoli – il centravanti classe ’99 è riuscito ad attirare su di sè il forte interesse da parte di alcuni club, come quelli di: Atalanta, Monza e Sassuolo in primis. Da qui però, seppur durante la giornata di ieri, l’Inter abbia raggiunto un’intesa di massima con la Salernitana per quello che ne concerne delle prestazioni sportive dell’ormai ex Genoa – il quale si trasferirebbe a titolo definitivo per una cifra intorno ai 20 milioni – Andrea Pinamonti – così come Lucien Agoume – non si direbbe minimamente entusiasta della situazione.

Calciomercato Inter, Pinamonti e Agoume non ci stanno: i due restano in attesa di un club di maggior rilievo

Dopo aver esplicitato quella che è la situazione nella quale si trova Andrea Pinamonti, non resta far altro che ulteriore chiarezza su quella riguardante Lucien Agoume. Seppur l’Inter, abbia quindi trovato un’intesa di massima con la Salernitana per il cartellino del classe ’99, possiamo dire che, gli stessi nerazzurri – durante queste ultime ore – si sono detti favorevoli anche al prestito secco di Lucien Agoumè alla Cremonese. Da qui però, nonostante le due società militino comunque nel massimo campionato italiano – al momento – i due giocatori, non si direbbero minimamente soddisfatti di tutta questa situazione, in quanto, gradirebbero comunque qualcosa di meglio; ossia indossare la divisa di un club più importante rispetto a quelli di Salernitana e Cremonese.