Conferme dalla Germania su Dzeko: 7 milioni di euro

Edin Dzeko è legato all’Inter da un altro anno di contratto. Il suo stipendio è di circa 5,5 milioni di euro netti

Criticato aspramente dai tifosi per la sua deludente prestazione contro il Lens, Edin Dzeko è molto richiesto sul calciomercato. Ultimi a farsi avanti per il bosniaco, che ha già respinto le avances della Juventus, i tedeschi del Borussia Dortmund. La ‘Bild’ conferma la notizia di ‘Calciomercato.it’: l’ex Roma è uno dei profili che viene preso in considerazione per rimpiazzare Haller, al quale è stato purtroppo diagnosticato un tumore ai testicoli.

Il 36enne nativo di Sarajevo ha già militato in Germania per quattro anni, dal 2007 al 2011 con la maglia del Wolfsburg vincendo anche la Bundesliga nella stagione 2008/2009. Nella successiva si aggiudicò la classifica capocannonieri con 22 gol. Il classe ’86 conosce alla perfezione il calcio tedesco e, quindi, non avrebbe problemi di adattamento. Il Dortmund potrebbe offrirgli un contratto annuale da 4 milioni netti più opzione rinnovo per un altro anno (a fronte di un ingaggio da 3 milioni) legata magari alla qualificazione in Champions League. Un totale insomma di 7 milioni, contro i 5,5 che gli darebbe l’Inter fino a giugno 2023, quando scadrà il suo attuale contratto.

Calciomercato Inter, zero chance per Dzeko-Borussia Dortmund

Va precisato, però, che al momento Dzeko non ha mostrato alcun desiderio di lasciare l’Inter, come confermato anche dal no alla Juve. E la stessa società di viale della Liberazione non intende cederlo. Per Inzaghi, il numero 9 è molto più di una semplice ‘riserva’ di Lukaku.