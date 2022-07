Addio Inter: è rescissione consensuale del contratto

Il giovane centravanti rescinde il contratto con l’Inter e si appresta a vestire la maglia del Città di Varese in Serie D

Stando alle informazioni raccolte da ‘seriebnews.com‘, il centravanti classe 2002 Riccardo Goffi ha terminato la sua avventura con la maglia della Primavera dell’Inter.

Nella passata stagione ha collezionato 7 presenze agli ordini di Chivu, nello stesso organico ricco di talenti che ha conquistato il campionato battendo la Roma in finale. A seguito della rescissione arriverà la firma nei dilettati con il Città di Varese, club militante nel Girone A di Serie D.

Per il prestante centravanti si tratterà della prima esperienza in Prima Squadra lontano dal settore giovanile. Non si esclude che con il bagaglio di esperienza maturato all’Inter (infortunio a parte) possa far bene anche nella nuova realtà, così da poter crescere ancora ed ambire a palcoscenici sempre più importanti.