La Juventus ‘inguaia’ l’Inter: blitz per Lautaro

La Juventus mette nei guai l’Inter ed ora, il primo a doverne pagare le conseguenze potrebbe essere proprio Lautaro Martinez

Ancora poco più di due settimane e poi sarà nuovamente tempo di Serie A Tim. Difatti, quello che è ormai ‘alle porte’, si appresta ad essere uno dei campionati più ‘vivaci’ di questi ultimi anni. A testimoniarlo ulteriormente, sono stati dapprima i ritorni di Romelu Lukaku e Paul Pogba ed in seguito l’approdo di Angel Di Maria.

Non a caso, sarà proprio durante il prossimo 13 agosto che l’Inter, metterà piede in quel del ‘Via del Mare’; affrontando proprio i padroni di casa del Lecce. Un match che quindi, così facendo, permetterà ai nerazzurri di inaugurare quella che sarà la loro nuova stagione. Nel frattempo però, la squadra di Simone Inzaghi, ha altri problemi da dover affrontare. Non a caso, per gli stessi attuali vice campioni d’Italia, potrebbe presto spuntare un grattacapo non da poco; ed è proprio così, che la prima a poter inguaiare l’Inter da punto e accapo, potrebbe essere nuovamente la Juventus.

Calciomercato Inter, la Juventus pensa a Firmino per l’attacco: guai in arrivo per Lautaro

Secondo quanto appreso recentemente – nonostante l’operazione resti ad oggi più che complicata – la Juventus, starebbe pensando a Roberto Firmino per il proprio attacco. La notizia giunge direttamente dalla testata giornalistica inglese del ‘Daily Express’ e qualora infatti, il centravanti brasiliano dovesse seriamente dire addio al Liverpool, i ‘Reds’ potrebbero a quel punto provare a mettere una volta per tutte le mani su Lautaro Martinez. Già in passato, la società inglese provò a fare più di un semplice tentativo per il classe ’97 e ad oggi infatti, non è più un mistero il fatto che Jurgen Klopp straveda per le qualità tecniche – e non solo – del ‘Toro’. Naturalmente, nel caso in cui la seguente offerta dovesse – eventualmente – un giorno arrivare, l’Inter ‘sparerebbe’ alto in modo tale da provare a trattenere il proprio attuale numero 10.