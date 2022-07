VIDEO Interlive | Inter diretta a Cesena: Skriniar in gruppo, quattro assenti

Inter in partenza per Cesena. Ancora qualche ora di tempo e da lì in poi i nerazzurri se la vedranno con l’Olympique Lione. Quattro gli assenti

Questa volta, dopo aver già affrontato ben tre amichevoli di pre-campionato, l’Inter se la vedrà direttamente con i rivali dell’Olympique Lione. Ben quattro nerazzurri però, non prenderanno parte al match odierno.

Difatti, dopo aver raccolto segnali incoraggianti dalle precedenti sfide con: Lugano, Monaco e Lens, Simone Inzaghi mette ora in guardia i suoi per la difficoltosa sfida di questa sera; in programma alle ore 20:30 contro la compagine militante in Ligue 1. In questi ultimi minuti infatti, i nerazzurri sono in partenza per Cesena e da qui in poi, resta da dover fare presente inoltre che: ne Sanchez e Pinamonti (ne tantomeno Salcedo e Agoume) prenderanno parte alla gara contro il Lione per motivi di mercato. Recuperati invece: Skriniar, Gagliardini e Gosens.