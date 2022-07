Lione-Inter, Bastoni: “Un buon test in vista dell’inizio del campionato”

Lione-Inter, il difensore Alessandro Bastoni ha sottolineato sui suoi profili social di come la gara sia stata poco amichevole

L’Inter ieri sera a Cesena ha pareggiato 2-2 con il Lione recuperando da 0-2 grazie ai gol di Romelu Lukaku e Nicolò Barella.

Settimana prossima ultima amichevole con il Villareal e poi dal 13 agosto non si può più sbagliare, o partire ad handicap visto che già la gara con il Lecce avrà e dovrà avere un unico risultato disponibile: la vittoria. Dopo quello che è successo nello scorso campionato, in cui la squadra di Simone Inzaghi pur giocando meglio degli avversari ha buttato via almeno una decina di punti, che sono costati cari e hanno permesso al Milan di vincere lo Scudetto, in questa seconda stagione non deve più capitare.

Comunque, in merito a questa gara il difensore Alessandro Bastoni ha voluto sottolineare come questa amichevole lo sia stata molto poco e come le due squadre, si siano affrontate quasi come se fosse un incontro di un girone di coppa europea, più che uno di preparazione al prossimo campionato. Questo il suo messaggio tramite il suo profilo social: “Sabato sera ad alto ritmo: un buon test in vista dell’inizio del campionato”.