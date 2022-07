Lione-Inter, Onana: “Credo in questo gruppo, in questi giocatori, nella squadra che abbiamo”

Lione-Inter, il portiere Andre Onana è stato intervistato al termine della gara e ha sottolineato l’importanza della squadra

Il neo acquisto dell‘Inter il portiere Andre Onana è stato intervistato da Inter Tv al termine della gara pareggiata in amichevole a Cesena 2-2 con il Lione.

Queste le sue parole: “Ho buone sensazioni. Certamente si vuole sempre vincere e l’abbiamo dimostrato con la squadra. Come dico sempre: la cosa più importante è la squadra. Era importante migliorare e prepararci per le partite che stanno per arrivare. Io sto benissimo, sono contento di stare qui, è un gruppo fantastico. La fase di preparazione è dura ma noi stiamo bene: credo in questo gruppo, in questi giocatori così forti, nella squadra che abbiamo, penso che abbiamo le capacità di raggiungere i nostri obiettivi”.

Nella gara di ieri il portiere ha disputato 81 dei 90 minuti più recupero dell’incontro, ed è stato sostituito dal terzo portiere Cordaz mentre capitan Samir Handanovic è rimasto in panchina. Al termine della partita la sua prestazione è stata valutata più che sufficiente, ma probabilmente a Lecce nel primo incontro di campionato, dovrebbe essere ancora lo sloveno a difendere la porta nerazzurra.